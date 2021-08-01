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زوج يقتل زوجته في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالخصوص

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد ضوه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لسرعة إلقاء القبض على شخص متهم بقتل زوجته، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بالخصوص، حيث قام بخنقها حتى فارقت الحياة ولاذا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغًا من أهالي منطقة شارع السوق يفيد بقيام شاب بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.

وعلي الفور، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة ملقاة على الأرض وبها آثار سحجات في مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من المعاينة الأولية أن الزوج قام بخنقها ثم لاذ بالفرار عقب وقوع ارتكابه للجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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مشاجرة زوج يقتل زوجته خلافات أسرية الخصوص

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