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موعد إسبانيا ضد اليابان بنصف نهائي كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:01 ص
منتخب اليابان الأوليمبي
منتخب اليابان الأوليمبي
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات دور ربع نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بتأهل كل من منتخب البرازيل ونظيره المكسيك، بالإضافة إلى اليابان وإسبانيا، إلى دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب اليابان نظيره منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام مباراة الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما تلعب المباراة النهائية يوم السبت في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

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