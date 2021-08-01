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السيطرة على حريق سيارة ملاكي بطريق الروبيات بالفيوم (فيديو وصور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:59 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
الفيوم: ريهام على
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق نشب في سيارة ملاكي بطريق الروبيات التابعة لمركز شرطة طامية بسبب ارتفاع درجة الحرارة بدون حدوث إصابات أو وفيات.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن، مٱمور مركز شرطة طامية إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث حريق سيارة ملاكي بطريق الروبيات التابعة لمركز شرطة طامية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عبدالحكم، رئيس مباحث المركز وتبين بنشوب حريق بسيارة ملاكي بسبب ارتفاع درجة الحرارة مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة واستطاعت سيارة الدفاع المدني من إطفاء الحريق وتوجهت السيارة الونش التابعة لإدارة المرور برفع آثار الحادث وتسيير الطريق أمام السيارات.
السيطرة على حريق سيارة ملاكي بطريق الروبيات بالفيوم (فيديو وصور)
السيطرة على حريق سيارة ملاكي بطريق الروبيات بالفيوم (فيديو وصور)
السيطرة على حريق سيارة ملاكي بطريق الروبيات بالفيوم (فيديو وصور)
السيطرة على حريق سيارة ملاكي بطريق الروبيات بالفيوم (فيديو وصور)
السيطرة على حريق سيارة ملاكي بطريق الروبيات بالفيوم (فيديو وصور)
السيطرة على حريق سيارة ملاكي بطريق الروبيات بالفيوم (فيديو وصور)

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طريق الروبيات حريق الفيوم الحماية المدنية

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