أحمد الشامي تفاجأت بردود الأفعال على أغنية "نجمة معديه"

أعرب الفنان أحمد الشامي عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "نجمة معديه" التي تعاون فيها مع فريق "واما".









وقال أحمد الشامي في تصريحات صحفية له أنه تلقى ردود أفعال إيجابية على الأغنية من داخل الوسط الفني وخارجه، مُضيفاً:"كثير من الناس بدأوا يصوروا فيديوهات من الأغنية وبيسمعوها على البحر وكثير من الأماكن".





وأكد أحمد الشامي أن الجمهور أصبح مسروراً من التغيير الذى حدث في أغانى فريق واما، مُشيرًا إلى أن هدفهم كان تقديم كل شئ جديد ومختلف لجمهورهم الذى تعودوا منهم على تقديم جديد في عالم المزيكا.



