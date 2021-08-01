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قتلى جراء هجوم مسلح في إفريقيا الوسطى

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قتل 6 أشخاص على الأقل، في جمهورية إفريقيا الوسطى بعد هجوم شنه متمردون على قرية قرب الحدود مع تشاد والكاميرون.

 

وقد شن مسلحون من مجموعة "العودة والمطالبة وإعادة التأهيل"، هجومًا واسعًا عند الفجر، على مواقع جيش جمهورية إفريقيا الوسطى، في قرية مان" على بعد أكثر من 550 كيلومترا من بانغي، وسيطروا عليها مؤقتا، وفقًا لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسكا).

 

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 6 من المدنيين ووقوع عدد من الجرحى.

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هجوم مسلح قتلى إفريقيا الوسطى

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