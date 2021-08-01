وزير الري: منسوب بحيرة السد العالي ارتفع عدة سنتيمترات

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري: إن اليوم بداية وصول بشائر فيضان النيل إلى مصر والذي يبدأ في 1 أغسطس، بينما يبدأ موسم الأمطار على منابع النيل في أول شهر مايو.



وأكد "عبدالعاطي" خلال مداخلة هاتفية لـ "حوار اليوم" بإذاعة البرنامج العام أن منسوب بحيرة السد العالي ارتفع اليوم عدة سنتيمترات وذلك نتيجة وصول بشائر الفيضان إلى مصر.



وأشار وزير الري إلى أن الوزارة في حالة طوارئ مستمرة للتجهيز لموسم الأمطار، والذي يبدأ في شهر أكتوبر ويمتد حتى شهر مارس، وذلك تحسبًا لأي أمطار غزيرة قد تؤدي لأي سيول، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بإدارة الفيضان في وقت واحد بجانب تأهيل المنشآت المائية للتعامل مع أي سيول.



وقال "عبدالعاطي": إن هناك فرق من الوزارة في كل دروب مصر "جنوب سيناء - شمال سيناء - البحر الاحمر - الصحراء الغربية - الصعيد" تعمل على تأهيل المنشآت المائية للتعامل مع أي سيول من المتوقع حدوثها.



وأوضح وزير الري أن هناك متابعة لفيضان النيل على مدار الساعة، مؤكدًا أن الوزارة كل ربع ساعة تستقبل صورة قمر صناعي لحركة السحب يستقبلها مركز التنبؤ بالأمطار بالوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تستطيع من خلال هذه الصور تحديد السحابة الممطرة والغير ممطرة ومكانها وكمية المطر التي تسقط منها على الأرض.



وأكد وزير الري أن الوزارة تقوم بعمل محاكاة لكمية الأمطار المتساقطة على الأرض من هذه السحب حتى وصولها إلى السدود في منابع النيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم باحتساب كمية المياه الموجودة في تلك السدود ومتابعتها حتى تصل إلى بحيرة السد العالي في مصر، ثم تقوم الوزارة بعمل برامج إدارة مختلفة لبحيرة السد العالي وذلك للحفاظ على كل نقطة من مياه الفيضان.



