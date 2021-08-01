انفراد.. مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات مديري القطاعات





وتضمنت الحركة تولي اللواء هشام عبد الغفار لقطاع أكتوبر، واللواء إيهاب خلاف لقطاع الشمال، واللواء عمرو طلعت لوسط الجيزة، واللواء عبد الرحمن سكر للشؤون المالية.



كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، وشملت الحركة تغييرات عدة بالمنصب القيادية بقطاع أمن الجيزة.



وشملت الحركة تولي اللواء خالد البروي، منصب الحكمدار، واللواء محمد نصر مديرًا للإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة.



وتضمنت الحركة تولي اللواء محمد عبد التواب مديرا لأمن المنيا بعدما كان يشغل مدير مباحث الجيزة، تصعيد اللواء مدحت فارس مديرًا لمباحث الجيزة، تولي اللواء عاصم أبو الخير، نائبا له، واللواء علاء فتحي مديرًا للمباحث الجنائية بالجيزة.



اعتمد اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات مديري القطاعات، ومساعديهم.وشملت الحركة تولي اللواء مصطفى البكري، نائبًا لمدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء سامح الحميلي، نائب مدير الأمن لقطاع الغرب، واللواء أيمن الجيار لقطاع الأمن.