محافظ القليوبية يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر.



حضر الاجتماع، الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وممثل جهاز تعمير القاهره الكبرى.



واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع بشكل تفصيلي، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، وأكد أنه جرى الانتهاء من حصر المنازل التي سيتم رفع كفاءتها وإعادة بنائها لتتماشى مع السكن الكريم الذي تستهدفه المبادرة.



جدير بالذكر أن المنازل التي ستدخل في مبادرة حياة كريمة لتطوير المساكن سكن كريم بإجمالي 1683 مسكن موزعه على الوحدات المحلية لمنشأة الكرام، والأحراز، وطحوريا، وكفر شبين، ونوى، وطحانوب، والجعافرة، والقشيش، والمريج.



وأشار إلى نسبه التنفيذ بشبكات الصرف الصحي لعدد 36 قرية بلغت 41%، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من أعمال إنشاء الوصلات المنزلية لمياه الشرب بقرية طحانوب والشوبك، كما تشمل نسبه التنفيذ بعدد 13 قرية 75% في مد وتدعيم واحلال شبكات المياه المتوسط.



وفي مجال الكهرباء جرى إنهاء الرفع المساحي لعدد مشروعات ب9 وحدات محلية، وجارٍ عمل الرسومات التنفيذية تمهيدا للبدء في التنفيد.



كما أكد أنه جرى الانتهاء من التوصيل الأساسي للغاز الطبيعي بإحدى قرى المبادرة في المحافظة بنسبة تصل إلى 46% بأربع قرى وهي (الشوبك - والأحراز - وكفر شبين - ومنيه شبين).



وفي قطاع الري جارٍ العمل في تبطين عدد ١١ ترعه بمتوسط نسبه تنفيذ 59%، وجرى إسناد الأعمال لـ 19 ترعة، وشدد المحافظ بالبدء في أعمال التبطين خلال أسبوع.



وفي قطاع الأبنية التعليمية، جارٍ العمل في 24 مدرسة بمتوسط نسبه تنفيذ ال 54%، مشيرًا إلى إنشاء وتطوير 24 مدرسة بمراكز ومدينه شبين، موجها بضرورة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد وهو 30 ديسمبر من العام الجاري وذلك لخدمة أبناء تلك القرى.



وفي قطاع الإسعاف، جرى الموافقه على إقامة وحدة إسعاف بالقشيش، وفي مجال الطرق والكباري جارٍ العمل في 21 كوبرى مابين إنشاء جديد ورفع كفاءة، موجها بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق (البنية التحتية)، للبدء بأعمال الرصف، وفي مجال الشباب والرياضة جارٍ العمل على إنشاء عدد 10 مراكز شباب ورفع كفاءة 19 مركز شباب.



وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة هو مشروع تطوير قرى الريف المصري أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.



أكد المحافظ، أنه يتابع بشكل شخصي، يوميا، كافة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتلافي وإزالة أي معوقات قد تحدث، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، وموضحا أنه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.



شدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة الجدية، على أرض الواقع، لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من جودة جميع الخامات والأدوات ومواد البناء المستخدمة، ومدي صلاحيتها، وأنها مطابقة لأعلى المواصفات القياسية، وكذلك الإسراع في إنجاز الاعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المخصص لكل مشروع، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.