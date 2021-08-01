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تنسيق الجامعات 2021.. الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات وموعد التقديم

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2021، أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد التقديم لأداء اختبارات القدرات.. تنسيق 2021

ومن المقرر أن تنطلق تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات لأداء اختبارات القدرات يوم السبت الموافق 7 من أغسطس الجاري.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات.. تنسيق 2021

كشفت وزارة التعليم العالي عن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية، ومنها رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب  في ادائها، بجانب صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.
 
ومن جهتها، نوهت وزارة التعليم العالى على أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

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