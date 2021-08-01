أستاذ تمويل: تصنيف موديز للاقتصاد المصري يعني أنه منخفض المخاطر (فيديو)

علق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على تثبيت مؤسسة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر، موضحًا أن المؤسسات الدولية تعد تقارير إما بشكل دوري أو استثنائي حينما تتطلب الظروف إجراء تقييم أو تصنيف لاقتصاد ما أو للاقتصاد العالمي في حال حدوث أي تطورات طارئة.





وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "فيما يتعلق بالاقتصاد المصري فإن التقرير يأتي للمرة الثالثة في إطار الابقاء على هذا التصنيف، وهو أمر طيب للغاية لأنه يأتي في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم كله جراء جائحة كورونا".





وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: "هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي، لأنه حينما يتم الابقاء على النظرة الاقتصادية المستقرة في الظروف الصعبة يعد هذا الامر رسالة موجهة إلى المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار للتأكيد على ان الاقتصاد المصري منخفض المخاطر وله قدرة على مواجهة الأزمات والصدمات وهو ما سيكون له انعكاسات لأنه يقلل من تكلفة الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي".



