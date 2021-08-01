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اليوم.. عرض الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" على منصة "شاهد vip"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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يعرض اليوم الأحد الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" عبر منصه شاهد VIP، والمسلسل مكون من عشر حلقات وهو بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داش مسلسل "نسل الأغراب" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو 
بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة وغيرهم من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامي.

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