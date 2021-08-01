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حملة تقتيشية مكبرة من "تموين قنا" تضبط منتجات فاسدة وشهادات صحية منتهية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، اليوم الأحد، حملة مكبرة، بناء على تعليمات المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا بشأن الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وذلك برئاسة أحمد خليفة موسى، مدير إدارة التجارة الداخلية، وحمزة محمود علي، مفتش رقابة، ونهلة محمد يسين، مفتش رقابة تجارية.
وأوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن حملات التجارة الداخلية أسفرت عن ضبط عدد ٥١ علبة زبادي منتهية الصلاحية، ومخالفة القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، وتم تحرير المحضر رقم ١٥٣٨ جنح ا.د.ط قسم قنا، مضيفا أنه تم تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية ومخالفة القرار رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٠.
وأشار إلى أنه في ضوء التفتيش من قبل التجارة الداخلية على المطاعم ومحلات تقديم الوجبات الجاهزة للمواطنين فقد تم توجيه مخالفة القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وتم ضبط عدد ٦ من العمال يعملون في المطاعم يحملون شهادات صحية منتهية، وتم تحرير عدد من المحاضر وإرسالها اللي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وشدد وكيل وزارة التموين بقنا على ضرورة متابعة أعمال المطاعم، واعتبارها عنصرا أساسيا، وذلك لتقديم وجبات سريعة ونظيفة للمواطنين، موصيا بضرورة متابعة أعمال المطاعم ونظافتها والشهادات الصحية للعاملين بالمطاعم حفاظا على سلامة المواطنين.

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