الأقصر تستقبل أولى رحلات الطيران الفرنسية السياحية

استقبل فجر اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر أولي رحلات الطيران العارض القادمة من فرنسا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو ٢٠٢٠.





وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس كانت تقل على متنها ١٧٨ سائحًا فرنسيًا.





ولفتت إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.



