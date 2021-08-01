"إيه بي بي آراب" العالمية تحصل على علامة "بكل فخر صنع في مصر"





انضمت "شركة إيه بي بي آراب " العالمية للشركات الحاصلة علي علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر" لمصنعيها الكائنين بمدينة العاشر من رمضان والمنطقة الحرة بمدينة نصر، وذلك بعد اجتيازهما للتقييم الخاص بمنح العلامة من قبل مركز تحديث الصناعة.





وقام فريق التقييم الخاص بعلامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر" بحضور محمد حامد – مدير وحدة الاعتماد بعمل زيارة ميدانية لكلا المصنعين والتي استغرقت عدة أيام، حيث اطلع فريق التقييم خلال أيام الزيارة على سياسات وإجراءات المصنع المتعلقة بتطبيق معايير الاعتماد، ونظم الجودة المطبقة، كما قام فريق التقييم بزيارة خطوط الإنتاج للـتأكد من قيام المصنعين بالتطبيق الفعلي وإلمام العاملين بهما بالسياسات ومتطلبات الجودة.

ويمتد تاريخ الشركة إلى أكثر من 130عاما ويعمل بها 110 ألف موظفاً فيما يزيد عن 100 دولة حول العالم. وبدأت الشركة استثماراتها بالتصنيع في مصر منذ عام 1979 بإنشاء أول مصنع لها لإنتاج لوحات الجهد المتوسط والمنخفض لخدمة السوق المصري والخليج العربي ووسط وشمال أفريقيا.





الجدير بالذكر أن علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر" هي ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة وتُمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية المؤهلة من القطاعين الخاص والحكومي والتي لديها سجل صناعي ورخصة تصنيع سارية وشهادة جودة معتمدة على أن تجتاز التقييم الخاص للتأكد من توافقها مع المتطلبات الأساسية لمنح العلامة فيما يخص التخطيط الاستراتيجي، الموارد البشرية، الإنتاج، التسويق، الجودة، ترشيد الطاقة والبيئة.





وعلامة " بكل فخر صنع في مصر" تعتبر شعار للمنشآت المصنعة لمنتج مصري عالي الجودة كما أنها تميز المصانع التي تطبق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية عن المصانع الأخرى التي لا تعمل وفقا لتلك المعايير. ويحق للمنشآت الصناعية الحاصلة عليها استخدامها بشكل واسع على منتجاتها المدرجة بالسجل الصناعي وأيضا في حملاتها التسويقية وجميع الوسائل الترويجية طبقاً لشروط الاستخدام المقررة.



