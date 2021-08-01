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الأهلي يتحرك لتمديد عقود نجوم الفريق

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:03 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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اقترب مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من إنهاء ملف التمديد لنجوم الفريق الكروي الأول في الفترة المقبلة و حسم الملف مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

تمديد عقود نجوم الأهلي
و استقر مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب على فتح باب التفاوض مع الثلاثي عمرو السولية والتونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي لتمديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

و يأتي قرار مسؤولي لجنة التخطيط بناء على طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي يرغب في استمرار الثلاثي مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواسم قادمة.

من جانبه كلفت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات ببدء الحديث مع الثلاثي معلول و السولية و أجايي لحسم ملف التجديدات ومعرفة شروط كل لاعب لإنهاء الملف.

و وضع مسؤولو النادي الأهلي سقف مالي لتمديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول في الفترة المقبلة كي لا يحدث أزمات داخل صفوف بطل دوري أبطال أفريقيا.

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