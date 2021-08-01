تحرير 52 محضرا متنوعا بمركز المنيا ومواصلة أعمال النظافة بملوي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، ورفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة التعديات، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.



وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.



من جانبها نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها اليومية في أعمال النظافة ورفع المخلفات، حيث نفذت حملة بقرية طهنشا بالطرق والشوارع الرئيسية وتم رفع المخلفات ونقلها للمقالب العمومية ضمن خطة الوحدة للنهوض بمنظومة النظافة بالقرية وتوابعها، كما نفذت حملة لأعمال النظافة ورفع تجمعات وتفريغ صناديق القمامة بقرية نزلة حسين.



كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 52 محضرا متنوعا ما بين عدم ارتداء كمامة وعدم وجود سجل بيئي وعدم وجود رخصة لإدارة المكان وإشغال طريق ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين على بعض المخالفات، وذلك خلال حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وكذلك التفتيش على رخص المحلات، ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات وتسبب التكدس المرورى.



كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملاتها اليومية في أعمال النظافة ورفع المخلفات، ونفذت حملة نظافة بالوحدة المحلية بقلندول، شملت عزبة أم تسعه ومنطقة الوحيلة وتم رفع جميع النقاط ونقلها إلى نقطة التجميع النهائية بالظهير الصحراوي.



ونفذ مركز ملوي بالتعاون مع الإدارة الصحية بملوي حملة لرش وتعقيم المؤسسات الحكومية بقرية قلندول ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.