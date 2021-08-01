مدبولي يستعرض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا، لاستعراض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى أمس، كلمة، خلال مشاركته في الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" في 30 يوليو من كل عام.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي الكلمة، بالإشارة إلى أن احتفال هذا العام بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" يأتي في ظل استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه وعلى الرغم من تلك التحديات، فقد أثمرت جهود الدولة المصرية خلال تلك الفترة عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا هذه الجريمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المنظومة شملت تقديم كافة خدمات المساعدة، والمأوى المؤقت، وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، كما ساهمت في الملاحقة الجنائية الفعالة للجناة وفق نهج يراعي حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية.