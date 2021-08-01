إسرائيل: إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب "بدون أدنى شك".

وأضافت رئيس الحكومة الإسرائيلية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نتوقع من المجتمع الدولي أن يظهر لإيران أنها ارتكبت خطأ فادحا وإسرائيل ستوصل رسالتها لطهران بطريقتها".