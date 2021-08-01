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بركات: خروج الفراعنة من أولمبياد طوكيو "طبيعي".. واختيار الثلاثي الكبار "صائب"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:12 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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أكد محمد بركات٬ مدير الكرة للمنتخب الوطني الأول٬ أن خروج المنتخب الأولمبي من أولمبياد طوكيو أمام البرازيل طبيعي بسبب فرق الإمكانيات الكبير بين اللاعبين

وقال بركات فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" على إذاعة الشباب والرياضة: "لعبنا بطريقة جيدة أمام إسبانيا ولكن طريقة اللعب كانت دفاعية بشكل كبير فى مباراة الأرجنتين وخلال لقاء أستراليا ظهرت القدرات الهجومية".

وأضاف: "اختيارات شوقي غريب للثلاثي الكبار الشناوي والونش وحجازي كانت جيدة للغاية واختيارهم كان عند حسن ظن الجماهير وقدموا مباريات كبيرة للغاية".

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