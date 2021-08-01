مصر تعلن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث فى الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق فى حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.



