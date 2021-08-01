فرج عامر: سنترك حسام حسن للزمالك حال الحصول على مصطفى فتحي.. والدوري أقرب للقلعة البيضاء





كشف فرج عامر٬ رئيس نادي سموحة٬ عن مفاوضات نادي الزمالك مع الفريق السكندري للتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق المعار إلى أهلى طرابلس الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال عامر فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "ليس لدي مشكلة فى انتقال حسام حسن للزمالك ولكن يجب انهاء المفاوضات بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة ووضع النقاط على الحروف ونتمني أن نحصل على مصطفي فتحي فى صفقة انتقالية".





وعن المنتخب الأولمبي: "كنت أتمني تقديم أداء هجومي أفضل من ذلك وهذا الجيل لن يعوض ولكن الطريقة الدفاعية غلبت على شوقي غريب".





وبسؤاله عن بطل الدوري: "الوضع الحالي يشير إلى لان الدوري سيذهب للزمالك ولكنه لا يزال فى الملعب".



