"وحشتيني قوي".. بكلمات مؤثرة هالة صدقي تحيي ذكرى وفاه والدتها



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

حرصت الفنانة هالة صدقي على إحياء ذكرى وفاة والدتها بكلمات مؤثرة ومليئة بالحزن، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت هالة صدقي صورة لوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائله:"زي النهاردة ست الستات وجميلة الجميلات راحت مني، بس بما إني متأكدة إنها في أحسن مكان فأنا سعيدة لها بس وحشتيني قوي الله يرحمك يا أجمل أم".