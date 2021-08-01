أشرف صبحي: بدأنا الإعداد للأولمبياد في 2019

أكد أشرف صبحي٬ وزير الشباب والرياضة٬ أن البعثة المصرية نجحت فى الفوز بميدالتين فى لعبة التايكوندو متمنيا تحقيق ميدالية فى الكاراتية.





وقال صبحي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" لإذاعة الشباب والرياضة: "بداية الإعداد للأولمبياد بدأت فى ٢٠١٩ مع اللجنة الاولمبية وتم وضع خطة لتطوير مستوي اللاعبين ووضعنا برامج للتدريب ووصلنا إلى ٥٥ لاعب تم وضعهم تحت مظلة الرعاية والإدارة".





وأضاف: "وضعنا ميزانية لتطوير مستوي اللاعبين فى جميع اللعبات بكل الاتحادات ووضعنا برنامج المشروع القومي للبطل الأولمبي وواجهنا أزمات فى لعبة رفع الأثقال بسبب المنشطات وتجميد الاتحاد".



