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الزراعة: نضع سعرا تحفيزيا لعدد من المحاصيل لتشجيع الفلاحين عليها (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لخدمة المزارعين في كل قرى مصر، مشيرا إلى أنه تم إطلاق منظومة كارت الفلاح بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحوكمة توزيع الأسمدة.

وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد مسبق بين الفلاح والجهة التي ستقوم بشراء محصوله وهو ما يضمن للفلاح مستوى الأرباح التي سيحصل عليها، ومتابعة جودة للمحصول.

وأوضح أنه تم تنفيذ الزراعة التعاقدية في أكثر من محصول مثل القمح، لافتا إلى أنه صدر قانون للزراعة العضوية ويعملون على تفعيله، منوها بأن وزارة التموين والدولة المصرية وضعت أسعار تنافسية لشراء عدد من المحاصيل مثل محصول عباد الشمس، وفول الصويا.

ولفت إلى أن هناك عدد من المحاصيل تعمل الدولة على وضع سعر تحفيزي لها كبنجر السكر، وفول الصويا، وعباد الشمس لتحفيز المزارعين على زراعتها.

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