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ضبط 9521 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 9521 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 205 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 802 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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