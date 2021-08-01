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كشف ملابسات واقعة اصطدام سيارة بسيدة ووفاتها وضبط الجاني

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:45 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ووجود متوفية بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بعبور الطريق بصحبة كلٍ من (خطيبها، شقيقها) اصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار، وبسؤال سالفي الذكر أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم تمكنهما من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، وباستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدي الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفاة سيدة مديرية أمن القاهرة دار السلام حاد سيارة

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