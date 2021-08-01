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إطلاق صواريخ على مطار قندهار في أفغانستان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بإطلاق صواريخ على مطار قندهار في أفغانستان.

 

على خلفية مواصلة حركة "طالبان" تقدمها فى أنحاء متفرقة من أفغانستان، أعلنت حكومة كابل أنها أطلقت نحو 100 عملية جديدة ضد الحركة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب "روسيا اليوم".

 

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع وقوات الأمن الأفغانية، أجمل عمر شنواري، أثناء مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، بأن كابل أطلقت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 98 عملية جديدة فى 25 من أصل ولايات البلاد الـ34، مشيرا إلى وجود قيادات لـ"طالبان" بين الخسائر التى تكبدتها الحركة جراء هذه العمليات الجديدة.

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مطار قندهار طالبان افغانستان اطلاق صواريخ

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