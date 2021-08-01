Advertisements
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين
الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:41 ص
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى: ضبط (3) قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضية "مشاجرة"، وتنفيذ (7122) حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements