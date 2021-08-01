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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى: ضبط (3) قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضية "مشاجرة"، وتنفيذ (7122) حكما قضائيا متنوعا. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

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حملة أمنية الهاربين المحكوم عليهم المجرمين القليوبية

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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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ضبط مواد مخدرة وسلاح خلال حملة أمنية بالقليوبية

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