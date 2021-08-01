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الداخلية تواصل توجيه المأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لعدد (2 حالة إنسانية) بـإحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهما، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما.
     
وحرصًا من القطاع على التواصل مع المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد والتخفيف على المواطنين من مشقة الانتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية، فقد تم إيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالأماكن التى يترددون عليها وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.
  
وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، وذلك تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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