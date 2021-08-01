مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادثين جنوب سيناء

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، بينما أصيب 9 آخرين، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادثين على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.



تلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادثين على الطريق الدولي الجديد، إحداهما انقلاب سيارة ملاكي بعد ٢٠ كيلومتر من مدينة طور سيناء، اتجاه شرم الشيخ، وأسفر عن إصابة: "إيمان أحمد أبوالحمد، 40 عامًا، وتامر صلاح السيد، 42 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ويوسف تامر صلاح، 5 سنوات، وياسمين تامر صلاح، 10 سنوات، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وهلا تامر صلاح، 4 سنوات، كدمات وسحجات واشتباه كسر بالعمود الفقري. وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور.



بينما وقع الحادث الثاني انقلاب سيارة ملاكي رقم " 185- م. ص. د "بالقرب من مصنع الجبس، وأسفر عن وفاة سيدة، وإصابة عمر سامح محمد، 11 عامًا، سحجات وكدمات، وبلال سامح محمد 7 سنوات، سحجات وكدمات، ومحمد سامح محمد 15 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وعلي الفور انتقلت الاهزة الامنية الي مكان وقوع الحادثين، كما انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس العام، لتلقي العلاج للازم، بينما تم نقل جثة المتوفي الي ثلاجة ذات المستشفي وإعادة فتح الطريق، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

