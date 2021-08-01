أول لقاء.. تعرف على أولى مباريات مانشستر سيتي في البريميرليج

يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظير فريق توتنهام هوتسبير، يوم 15 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين فريقي توتنهام ومانشستر سيتي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويسعى فريق مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا مدربه، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الثانية على التوالي، بينما يرغب توتنهام في حصد لقب البريميرليج تحت قيادة مدربه الجديد نونو سانتو.