الهند تسجل 41.831 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة فى الهند، اليوم الأحد، 41.831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلد الآسيوى إلى 31 مليونًا و655 ألفًا و824 إصابة مؤكدة.

وأعلنت الصحة الهندية، تسجيل 541 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 424 ألفًا و384 حالة.