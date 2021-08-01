Advertisements

الهند تسجل 41.831 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة فى الهند، اليوم الأحد، 41.831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلد الآسيوى إلى 31 مليونًا و655 ألفًا و824 إصابة مؤكدة.

 

وأعلنت الصحة الهندية، تسجيل 541 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 424 ألفًا و384 حالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بفيروس كورونا الهند

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كارتيرون يحسم موقفه من عودة محمد أوناجم

منذ ساعة و 23 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد "النفاثة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

فرج عامر: سنترك حسام حسن للزمالك حال الحصول على مصطفى فتحي.. والدوري أقرب للقلعة البيضاء

منذ 39 دقيقة

السيسي يصدّق على قانونين جديدين.. تعرف عليهما

منذ 37 دقيقة

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لتمديد عقود نجوم الفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الهند تسجل أكثر من 64 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

تسجيل ارتفاع قياسي بإصابات كورونا اليومية في الهند

الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين حالة في الهند

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 ص

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

09:55 ص

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

05:22 ص

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد "النفاثة"

09:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان