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محافظ بورسعيد يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:30 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اللواء عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك استعدادا لبدء فعاليات التدريب العملى المشترك للأزمات والكوارث صقر ٨٠، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكرى للمحافظة.

ورحب " محافظ بورسعيد " باللواء عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، مؤكدا على أهمية التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث فى الوقوف الاعلى على مدى جاهزية واستعداد الأجهزة المعنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد لمواجهة الأزمات فور وقوعها، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظة وتعاون جميع العناصر المشتركة في التدريب العملي بالتعاون مع القوات المسلحة.

يذكر أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر ٨٠ ينفذ فى الفترة من ١- ٣ أغسطس الجارى، وتبدأ فعاليات اليوم الأول بعقد اجتماع مع الأجهزة المعنية والتنفيذية بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، كما سيتم تكريم عددا من أسر الشهداء والذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، ويعقبه جولة للمرور على أرض الاصطفاف.
محافظ بورسعيد يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري (صور)
محافظ بورسعيد يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري (صور)
محافظ بورسعيد يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري (صور)
محافظ بورسعيد يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري (صور)
محافظ بورسعيد يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري (صور)
محافظ بورسعيد يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري (صور)
محافظ بورسعيد يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري (صور)
محافظ بورسعيد يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري (صور)

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محافظ بورسعيد قائد قوات الدفاع الشعبي عادل الغضبان بورسعيد

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