الحكومة تكشف حقيقة استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.





وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مُوضحةً أن كافة لقاحات فيروس كورونا المستخدمة لتطعيم المواطنين في مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





وفي سياق متصل، تم التعاقد على حوالي 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين، كما اتجهت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، حيث تم البدء في إنتاج نحو مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بمصنع فاكسيرا في مصر، وذلك تمهيدًا للبدء في تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس الجاري.



