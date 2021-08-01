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"3 أيام حضانة".. طبيب يكشف معلومات جديدة عن متحور دلتا (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد رحيم الباحث بكلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر، إن متحورات فيروس كورونا رفعت التخوف منه على مستوى العالم، موضحًا أن هناك أكثر من 12 سلالة متحورة حتى الآن، وبالتالي فإن هيئة الدواء الأمريكية طالبت بتقسيمها بشكل معين حتى يتبعه العلماء، وهي عبارة عن مجموعتين، الأولى ذات أهمية وتخوفات، والثانية تحورات يمكن ملاحظتها التي يوجد فيها متحور لمبدا التي تم الاعلان عنها في أمريكا اللاتينية ودول أسيا وليست منتشرة بشكل كبير.

وأضاف "رحيم"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن المجموعة الأولى أشد خطورة وتتضمن سلالات دلتا وبيتا وجاما وألفا ويجب التعامل معها بحذر شديدة، وفي شهر يونيو الماضي تم الاعلان عن متحور دلتا بلس".

وتابع الباحث بكلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر: "تم الإعلان عن متحور دلتا في 20 دولة على مستوى العالم ثم أصبحت تنتشر في أكثر من 130 دولة على مستوى العالم، ومشكلة هذه المتحور أنه لديه مميزات وطفرات من السلالات الأخرى، وهو ما تسبب في سرعة انتشاره، فقد أصبح الفرد الواحد المصاب به قادرا على نقل العدوى لـ6 أشخاص، بدلا من شخصين أو 3 أشخاص لفيروس كورونا العادي".

وأردف: "فترة حضانة فيروس كوورنا كانت تتراوح بين 4 إلى 6 أيام، مقابل 3 أيام فقط لمتحور دلتا حيث يتكاثر فيها الفيروس وينتشر، كما أن معدل انتشار متحور دلتا في الإنسان 3 أضعاف تكاثر الفيروس الذي تم الاعلان عنه في الصين، وهو ما تسبب في تغيير الأعراض".

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