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مدحت العدل :" هناك 13 مسرحية بعد " كوكو شانيل" ضمن المشروع المسرحي لشريهان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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تحدث الكاتب والسيناريست مدحت العدل، تفاصيل مشروع مسرحي تجسد دور البطولة به النجمة الكبيرة شريهان، كاشفًا أنه المشروع يتضمن 13 مسرحية بعد " كوكو شانيل" .

وكشف مدحت العدل في تصريحات صحفية له عن أسماء المسرحيات المقبلة وأبرزها :" و"مارلين مونرو" و"إيفيتا" "قطر الندى" و"سندريلا" من كتابة الشاعر جمال بخيت، و"ماري كويني" من كتابة مريم نعوم وإخراج محمد ياسين، وعدد آخر من كتابة السيناريست تامر حبيب، والشاعر أيمن بهجت قمر.


وأضاف مدحت العدل : مشروع كبير وكشركة العدل جروب 13 مسرحية عدد كبير جدًا صعبة ومشوار كبير، وعاملين المسرحيات على أساس شريهان لأنها شخصيات نسائية وستقوم ببطولتها ومعها عددًا كبير من النجوم". 

وقال أنه لم يتم بدء التصوير في هذه المسرحيات حتى الآن لآن شركة العدل جروب تفضل الاحتفال بنجاح " كوكو شانيل". 

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