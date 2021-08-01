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تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيهاً في اتهامه بـ سب وقذف محمد رمضان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيهاً في اتهامه بـ سب وقذف محمد رمضان


قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره ١٠ آلاف جنيهاً ورفض الدعوى المدنية، و٥٠ جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ سنة ٢١، والمقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب.

كان المحامي أحمد الجندي، موكلاً عن الفنان محمد رمضان تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيهاً.



وجاء في نص الدعوى، أن المعلن إليه الأول "الإعلامي عمرو أديب"، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية".

وبحسب الدعوى فأنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته في أن الطالب "لم يتربى"، قائلا له: "لو محدش رباك أنا هربيك".

وقالت الدعوى، إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة "mbc".



وأضافت: "لمحمد رمضان مسلسل تلفزيوني يذاع على نفس الفضائية مما يؤثر على مشاهديه واستحقاره لدى الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني، مما حدا بالطالب بالتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك دعوى قضائية ضد عمرو أديب".


وكان أديب قال: "يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستنيلك غرورك يصورلك أنك تعمل أي شيء وهيعدي، لو فاكر أنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بيننا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء".

وأضاف "أديب" أنه طلب من محاميه الخاص، طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، متابعًا:" ندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبو الريش".



وأكد أنه لا يأخذ حقه بالتجاوز، وإنما بالقانون والقضاء، مضيفًا: «يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات».



وتابع: "الإنسان المتربي نعمة، فانت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك"، وذلك على حد قوله.



واستطرد: "انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا"، بحسب تعبيره.


يشار إلي أن الإعلامي عمرو أديب كان قد شن هجوما عنيفا على رمضان بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة.



وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد «موسى»

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