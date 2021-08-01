نائب بالشيوخ: مبادرة «قدم صحيح» تدل على حرص مصر على حقوق الإنسان

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، أن اطلاق مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري لغير القادرين في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعكس حرص الدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، موضحًا أن ملف حقوق الإنسان شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية فى ظل حرص الدولة المصرية على بناء مفهوم جديد للعلاقة بين المواطن والدولة قائمة على حقوق المواطنة وبناء الإنسان المصرى على أسس ترسخ انتمائه لدولة تحترم حقوق كل مواطنيها دون تمييز.



وأضاف «الهضيبي»، أن مصر تحتل المرتبة الـ9 على مستوى العالم في نسبة الإصابة بمرض القدم السكري بواقع 8.9 مليون مواطن، فعلى هذا الترتيب الخطير تم إطلاق مبادرة «قدم صحيح»، حيث أن 25% منهم يصاب بالقدم السكري وما يقرب من 15% يتم بتر في أحد الأطراف او الأصابع، علما بأن فكرة المبادرة وضع استراتيجية صحيحة لتقوم بعلاج القدم السكري بدون بتر، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم لمرضى القدم السُكري غير القادرين خدمات طبية ذات جودة وبالمجان، فضلًا عن تنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من البتر.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مبادرة «قدم صحيح» تعكس أيضًا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع في براثن العوز وخاصة على مستوى توفير الخدمات الصحية وفرص العمل والحق في السكن الآدمي والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية، موضحًا أن الرعاية الصحية تعد هي أول حق من حقوق الإنسان التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية، نظرًا لاعتماد جميع الحقوق الأخرى على الصحة، فالحق في العمل والتواصل والرفاه، ينبع من القدرة على ضمان حق الناس في التمتع بصحة جيدة.



وأوضح أستاذ القانون الدستور وحقوق الإنسان، أن التنمية البشرية بمقوماتها كالصحة والتعليم لا يمكن أن تتحقق دون أن يصاحبها تنمية شاملة تساهم في خفض نسب المرض والفقر والبطالة، لذا تعد برامج الحماية الاجتماعية الممثلة في المبادرات الرئاسية أداة فعالة للوقاية من هذه المخاطر ومعول لبناء العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن القيادة السياسية حرصت على جعل العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية نهج واستراتيجية فعالة على كافة الأصعدة.