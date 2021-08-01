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عبدالغفار يكلف الدكتور محمد سعيد أبو الغار بتسيير أعمال جامعة الفيوم

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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تقدمت أسرة جامعة الفيوم بخالص التهنئة للدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لصدور تكليف من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيام الدكتور محمد سعيد أبو الغار بتسيير أعمال جامعة الفيوم، متمنين لسيادته مزيدا من التقدم والتوفيق والرقي.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، قد حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة المنوفية عام ١٩٨٤، وتدرج في السلك الأكاديمي حتى وصل لدرجة أستاذ، وشغل سيادته رئيس مجلس قسم الجيولوجيا، كما شغل منصب وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ثم عين سيادته نائبا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ٩ أبريل ٢٠٢١.

كما أنه يشغل عضوية العديد من اللجان والجمعيات العلمية ومنها عضوية في الجمعية الجيولوجية المصرية، والجمعية المصرية لعلوم البيئة بجامعة الإسماعلية، وعضوية في جمعية الجيوكيمياء بجامعة الإسكندرية، وعضوية في جمعية التيثس بجامعة القاهـرة، وعضوية لجنة المكتبات ولجنة الأجهزة العلمية والمختبرات وشؤون التعليم والطلاب واللجنة الثقافية بكلية العلوم بجامعة الفيوم، كما شارك في العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية والعالمية، وله العديد من الأبحاث المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية.
عبدالغفار يكلف الدكتور محمد سعيد أبو الغار بتسيير أعمال جامعة الفيوم
عبدالغفار يكلف الدكتور محمد سعيد أبو الغار بتسيير أعمال جامعة الفيوم

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عبد الغفار جامعة الفيوم بوابة الفجر الفجر

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