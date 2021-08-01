عبدالغفار يكلف الدكتور محمد سعيد أبو الغار بتسيير أعمال جامعة الفيوم

تقدمت أسرة جامعة الفيوم بخالص التهنئة للدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لصدور تكليف من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيام الدكتور محمد سعيد أبو الغار بتسيير أعمال جامعة الفيوم، متمنين لسيادته مزيدا من التقدم والتوفيق والرقي.





ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، قد حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة المنوفية عام ١٩٨٤، وتدرج في السلك الأكاديمي حتى وصل لدرجة أستاذ، وشغل سيادته رئيس مجلس قسم الجيولوجيا، كما شغل منصب وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ثم عين سيادته نائبا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ٩ أبريل ٢٠٢١.



