Advertisements
الخميس المقبل.. محمد محسن يحيي حفلاً غنائياً في دار الأوبرا
الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:14 م
بسمة عادل
Advertisements
يستعد الفنان محمد محسن لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.
وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد محسن أغنية "اهلاً بيك" إخراج بتول عرفة، ويعد أول كليب غنائي يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي.
أغنية "أهلاً بيك" من كلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وإخراج بتول عرفة.
أغنية "أهلاً بيك" من كلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وإخراج بتول عرفة.
Advertisements