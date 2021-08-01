الخميس المقبل.. محمد محسن يحيي حفلاً غنائياً في دار الأوبرا

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد محسن أغنية "اهلاً بيك" إخراج بتول عرفة، ويعد أول كليب غنائي يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي.





أغنية "أهلاً بيك" من كلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وإخراج بتول عرفة.