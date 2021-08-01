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الخميس المقبل.. محمد محسن يحيي حفلاً غنائياً في دار الأوبرا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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يستعد الفنان محمد محسن لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة. 

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد محسن أغنية "اهلاً بيك" إخراج بتول عرفة، ويعد أول كليب غنائي يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي.


أغنية "أهلاً بيك" من كلمات الشاعرة نور عبد الله، وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وإخراج بتول عرفة.

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