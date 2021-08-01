Advertisements

رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:18 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
الفيوم: ريهام على
Advertisements
منح اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، درع التميز لعدد ١٣ مهندسا وفنيا بقطاع مياه الشرب نظير تفانيهم وإخلاصهم فى العمل ومساهمتهم الفعاله في حل مشاكل المواطنين سواء المتعلقة بانقطاعات أو كسور أو انفجارات في خطوط مياه الشرب فى وقت قياسى يضمن استمرارية الخدمه للمواطن.

وأشار "درة" إلى أن درع التميز شمل تكريم قيادات قطاع المياه المهندس مجدى صبحي مستشار رئيس الشركة والمهندس سامي كامل، رئيس قطاع المياه والمهندس أحمد توبة رئيس صيانة إطسا والمهندسة سمر عيد رئيس صيانة إبشواي، والمهندس أحمد علي، رئيس صيانة يوسف الصديق، وشمل التكريم أيضا الفنيين كلا من رمضان فتحي مركز صيانة إطسا ويوسف نصر غيضان مركز صيانة يوسف الصديق وشعبان رمضان صيانة إبشواي.

وأضاف رئيس الشركة أن درع التميز شمل عدد 4 مهندسات بمحطة مياه العزب الجديدة وذلك لقيامهم بمجهودات غير عادية في أعمال الصيانة الكهربائية بالمحطة حيث يقومون ببعض الأعمال الدقيقه في صيانة لوحات الجهد المتوسط والمنخفض وهم المهندسة منى حسن ربيع والمهندسة أماني رمضان عويس والمهندسة سمر مختار عبد الستار والمهندسة هاجر علاء محمد، كما تم منح المهندس بيتر سامي درع التميز لدوره فى استخراج رخصة المبنى الإداري الجديد.
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)
رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مياه الفيوم رئيس مياه الفيوم تكريم مهندسين وفنيين الفيوم

أخبار تهمك

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يصدّق على قانونين جديدين.. تعرف عليهما

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تكشف حقيقة استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يدخل حسابات فاركو في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد "النفاثة"

منذ حوالي 3 ساعات

"التعليم" تزف بشرى سارة لطلاب علمي علوم

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

خط جديد لمياة الشرب لخدمة أهالي قرية قصر الباسل والعزب والقرى المجاورة لها بمركز أطسا في الفيوم (صور)

"مياه الفيوم": إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه بأبشواي (صور)

هشام درة: خزان بيهمو يقضى على مشاكل ضعف مياه الشرب بالفيوم (صور)

انقطاع مياه الشرب عن 45 قرية لمدة 24 ساعة بالفيوم

ضعف مياه الشرب بـ25 قرية وانقطاع كامل بمركزي أبشواي ويوسف الصديق

رئيس مياه الفيوم يجتمع مع رئيس قطاع المياه ورؤساء ومديري الصيانة بالمراكز لبحث مشاكل مياه الشرب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

08:12 ص

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

05:22 ص

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

09:55 ص

نجم الأهلي يدخل حسابات فاركو في الميركاتو الصيفي

11:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان