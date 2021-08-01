رئيس مياه الفيوم يمنح درع التميز لـ ١٣مهندسا وفنيا (صور)

منح اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، درع التميز لعدد ١٣ مهندسا وفنيا بقطاع مياه الشرب نظير تفانيهم وإخلاصهم فى العمل ومساهمتهم الفعاله في حل مشاكل المواطنين سواء المتعلقة بانقطاعات أو كسور أو انفجارات في خطوط مياه الشرب فى وقت قياسى يضمن استمرارية الخدمه للمواطن.



وأشار "درة" إلى أن درع التميز شمل تكريم قيادات قطاع المياه المهندس مجدى صبحي مستشار رئيس الشركة والمهندس سامي كامل، رئيس قطاع المياه والمهندس أحمد توبة رئيس صيانة إطسا والمهندسة سمر عيد رئيس صيانة إبشواي، والمهندس أحمد علي، رئيس صيانة يوسف الصديق، وشمل التكريم أيضا الفنيين كلا من رمضان فتحي مركز صيانة إطسا ويوسف نصر غيضان مركز صيانة يوسف الصديق وشعبان رمضان صيانة إبشواي.



وأضاف رئيس الشركة أن درع التميز شمل عدد 4 مهندسات بمحطة مياه العزب الجديدة وذلك لقيامهم بمجهودات غير عادية في أعمال الصيانة الكهربائية بالمحطة حيث يقومون ببعض الأعمال الدقيقه في صيانة لوحات الجهد المتوسط والمنخفض وهم المهندسة منى حسن ربيع والمهندسة أماني رمضان عويس والمهندسة سمر مختار عبد الستار والمهندسة هاجر علاء محمد، كما تم منح المهندس بيتر سامي درع التميز لدوره فى استخراج رخصة المبنى الإداري الجديد.

