تفاصيل خطة وتكلفة تبطين الترع في كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،تقريرًا من المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ،عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 92 كيلو ترع وجاري العمل في 52 ترعة بقرى المحافظة، وتم الانتهاء من الجانبية اليسرى من ترعة الزاوية، والجانبية اليمنى من ترعة الزاوية بكفر الشيخ، و4عمليات بترعة سيدي يوسف بمطوبس.



وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذًا للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى،لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر،لترشيد الفاقد من المياه، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، والجاري العمل في تبطين 52 ترعة بمراكز وقرى المحافظة



وأكد محافظ كفر الشيخ، وردت اعتمادات مالية لتبطين 497كيلو متر، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه،وتم الانتهاء من تبطين وتأهيل 89 كيلو متر بمدن ومراكز المحافظة،وتم الترسية على المقاولين والشركات لتبطين وتأهيل 250كيلو متر ترع، وجاري الترسية لتبطين وتأهيل 240 كيلو متر ترع، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



وقال المهندس اشرف المحمدي،رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، إنه تفقد أعمال تأهيل وتبطين الترع، مشيرًا إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



وأضاف المحمدي،أن تكلفة أعمال التطهير للترع تتكلف 50 مليون جنيه سنويا، وأعمال التبطين ستوفر تلك النفقات التي تهدر سنويا، إضافة إلى ترشيد المياه، وضمان وصول المياه لنهايات الترع، واعطاء انتاجية أعلى من المحاصيل لتوفر المياه،وري الأراضي والزراعات في الأوقات المحددة لها، إضافة إلى ضمان عدم تآكل الترع، وتبطين الترع أدى لتوسعة الطرق،وضمان سلامتها.