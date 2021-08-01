حسن يوسف :" قدمت سعيد صالح للتمثيل في مسرحية " هالو شلبي"

رحل الفنان سعيد صالح في مثل هذا اليوم الموافق 1 أغسطس وقد أحيا ذكرى وفاته الفنان حسن يوسف.



حيث تحدث الفنان حسن يوسف عن الراحل في تصريحات صحفية قائلًا: "كان ليا الشرف إني اكتشفته وخليته يمثل بالعافية، هو مكانش عايز يمثل لكن أنا أقنعته، واكتشفته من حوش مدرسته المُبتديان الثانوية، لإني أنا كنت بخرج لهم مسرحياتهم".



واضاف:"أديته دور شيكابان في مسرحية فرنسية مترجمة، ونجح في أداء الدور بشكل فائق مكانش حد متصوره، هو كان وقتها في الثانوية العامة، والمعهد كان بيوزعنا على المدارس علشان نخرج لهم المسرحيات المدرسية".





يذكر ان الفنان حسن يوسف قد قدم سعيد صالح للمرة الأولى من خلال مسرحية "هاللو شلبي" عام 1969، واستطاع بموهبته وتلقائيته أن يصل لقلوب الجماهير.







