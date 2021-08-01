مصرع مسن في حادث "توك توك" على صحراوي الإسماعيلية

لقي مسن مصرعه، اليوم الأحد، بينما أصيب شخص، جراء حادث تصادم مروع، بين سيارة ملاكي ومركبة " توك توك" علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي بالقرب من كوبري 7 قرية المنايف دائرة مركز شرطة أبوصوير.



وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع مركبة " توك توك" علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي بالقرب من كوبري 7 قرية المنايف دائرة مركز شرطة أبوصوير، مما اسفر عن مسن يدعي " غريب أبوخميس" بينما اصيب المدعو أحمد توفيق أبو جازية.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل المصاب الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج للازم، بينما تم التحفظ علي جثة المتوفي في ثلاجة ذات المستشفي.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصاب حول ملابسات الحادث.

