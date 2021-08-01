القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يصدر عدة قرارات جديدة

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتور السيد علي إبراهيم حسن الأستاذ بقسم العلوم الهندسية الأساسية بكلية الهندسة ببنها ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال عمادة كلية الهندسة ببنها.



كما جرى تكليف الدكتور محمد سعيد بسيوني الأستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بتسيير أعمال عمادة كلية التجارة.



كما أصدر" الجيزاوي" قرارا بتعيين الدكتور خالد محمد زكي حسن الأستاذ بقسم هندسة المساحة بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم هندسة المساحة بالكلية.