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السيسي يهنئ الاتحاد السويسري وبنين بعيديهما القومي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد السويسرى جاى بارملين، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

كما بعث الرئيس السيسى أيضا برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس بنين باتريس تالون، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

السيسي يوافق على القانون رقم 135 لسنة 2021
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافقة على القانون رقم 135 لسنة 2021 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ونصت المادة "1 مكررا على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية او إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

كما صدق الرئيس السيسي علي القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

نشر القانونين بعد موافقة مجلس النواب عليهما، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

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