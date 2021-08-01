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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:31 م
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل استئناف مواجهات البطولة، وذلك عقب خروج منتخب مصر من أولمبياد طوكيو أمام البرازيل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء أمس السبت.

وخسر المنتخب الوطني الأولمبي مباراته أمام البرازيل بهدف دون رد.

يتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا، بينما يحتل أحمد ياسر ريان المركز الثاني برصيد 15 هدفا.

وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز كالآتي:-

1- محمد شريف (الأهلي) 16 هدف
2- احمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 15 هدف
3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 12 هدف
4- عمر كمال (المصري) 11 هدف
5- أحمد سمير (طلائع الجيش) 11 هدف
6- مصطفى فتحي (سموحة) 10 أهداف
7- رامي صبري (إنبي) 10 أهداف
8- عمرو جمال (طلائع الجيش) 10 أهداف
9- أحمد علي (البنك الأهلي) 9 أهداف
10- باسم مرسي (المقاصة) 9 أهداف

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