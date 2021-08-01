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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:31 م
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل استئناف مواجهات البطولة، وذلك عقب خروج منتخب مصر من أولمبياد طوكيو أمام البرازيل في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء أمس السبت.
وخسر المنتخب الوطني الأولمبي مباراته أمام البرازيل بهدف دون رد.
يتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا، بينما يحتل أحمد ياسر ريان المركز الثاني برصيد 15 هدفا.
وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز كالآتي:-
1- محمد شريف (الأهلي) 16 هدف
2- احمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 15 هدف
3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 12 هدف
4- عمر كمال (المصري) 11 هدف
5- أحمد سمير (طلائع الجيش) 11 هدف
6- مصطفى فتحي (سموحة) 10 أهداف
7- رامي صبري (إنبي) 10 أهداف
8- عمرو جمال (طلائع الجيش) 10 أهداف
9- أحمد علي (البنك الأهلي) 9 أهداف
10- باسم مرسي (المقاصة) 9 أهداف
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