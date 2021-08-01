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مصطفى شعبان مديرا لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:59 م
الدكتور مصطفى شعبان
الدكتور مصطفى شعبان
شيماء الريس
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أصدر الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، قرارًا بتعيين الدكتور مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن، مديرًا للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك خلفًا للدكتور عادل تعيلب.

وذاع صيت الدكتور مصطفى شعبان ابن محافظة الغربية بين أبناء محافظة بورسعيد، بموافقة الإنسانية بالوقوف بجانب أبناء المحافظة من المرضى والبسطاء، حيث كان مقصد لكل ضعيف محتاج بسعيه الدائم لتذليل العقبات أمام المنتفعين من المرضى بمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وصرح دكتور مصطفي شعبان لـ "الفجر" بأنه سيكون على أتم الاستعداد للاستماع لشكاوي المواطنين وتذليل العقبات أمام المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن الدكتور مصطفى شعبان، حصل على لقب "بطل الهيئة"، وذلك لما بذله من مجهودات خلال جائحة كورونا التى تحمل خلالها مسئولية مستشفى العزل وتفانيه فى خدمة المرضى.
مصطفى شعبان مديرا لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد (صور)
مصطفى شعبان مديرا لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد (صور)
مصطفى شعبان مديرا لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد (صور)
مصطفى شعبان مديرا لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد (صور)
مصطفى شعبان مديرا لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد (صور)
مصطفى شعبان مديرا لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد (صور)

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هيئة الرعاية الصحية بورسعيد الدكتور مصطفى شعبان

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