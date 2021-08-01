خاميس رودريجيز يفجر مفاجأة عن مستقبله

ربط الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم نادي إيفرتون الإنجليزي، مستقبله باللعب في الدوري الإيطالي.





وارتبط رودريجيز بالانتقال إلى ميلان هذا الصيف، ليكون بديل صانع الألعاب التركي هاكان تشالهانوجلو الذي انتقل مؤخرًا إلى إنتر.





وقال رودريجيز في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو: "ما الدوري الذي سألعب فيه؟ أريد اللعب في المكان الذي أتلقى فيه العروض".





وأضاف: "لقد لعبت بالفعل في جميع الدوريات، ولا أفتقد سوى اللعب في إيطاليا".





وواصل: "سيكون اللعب في الكالتشيو خيارًا جيدًا بالنسبة لي. لا أعرف إذا كان هذا سيحدث في المستقبل أم لا".





وأكمل: "لقد لعبت في البرتغال وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا. ينقصني اللعب في إيطاليا لتحقيق رقم قياسي".





وأتم: "لا أعرف عدد اللاعبين الذين نجحوا في اللعب بكل هذه الدوريات، لكن أعتقد أن عددهم قليل".