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الموت يفجع الملحن فايز السعيد

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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أعلن الملحن فايز السعيد عن وفاة والده، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وذلك عبر حسابه الرسمي علي" تويتر".

ونشر فايز السعيد صورة سوداء وعلق:" البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله”.



ويستعد الفنان والملحن فايز السعيد؛ لطرح عمل غنائي جديد من اللون العراقي بصوته، يتعاون به مع الملحن العراقي علي صابر بأغنية تحمل عنوان" ليش أنت هالقد حلو؟". 

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